Левандовски: между мной и Месси всё в порядке. У нас никогда не было проблем

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о взаимоотношениях с аргентинским форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси.
Напомним, получив «Золотой мяч» по итогам 2021 года, Месси заявил, что Левандовски должен был получить этот приз в 2020 году, однако в год победы аргентинца польский форвард не был лучшим. Позже стало известно, что Месси не голосовал за Левандовского при выборе лучшего игрока года The Best от ФИФА.
«Между мной и Месси всё в порядке. У нас никогда не было проблем. Не знаю, откуда такая информация», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.
Левандовски выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне польский нападающий принял участие в 14 матчах Примеры, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.
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