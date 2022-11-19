Сергей Рыжиков: хочется однажды возглавить «Рубин»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков признался, что хотел бы однажды стать главным тренером казанской команды.



«Чтобы возглавить «Рубин», нужно выучиться ещё до конца, получить лицензию PRO. Конечно, хочется однажды возглавить «Рубин», поработать в таком большом и родном для меня клубе. Но, знаете, не хочется быть тренером-однодневкой. Если уж идти работать, то на длительный период. Но пока эти мысли далеки от меня настоящего, пока что так далеко свои планы не строил, чтобы сегодня говорить о должности в «Рубине», — приводит слова Рыжикова «Татар-информ».



Напомним, Рыжиков выступал за «Рубин» с 2008 по 2018 год. В составе казанского клуба голкипер становился чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка (сезон-2011/2012) и Суперкубка (2010, 2012) страны.