Тренер «Крыльев» Осинькин рассказал о планах команды на зимние сборы

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что самарская команда зимой проведёт три сбора в Турции.
«Мы собираемся 6 января и проводим медосмотр. 6-го и 8-го числа мы будем проводить медосмотр. На сегодняшний день мы планируем, что 9 января выезжаем в Турцию. Мы проводим там три сбора и возвращаемся уже дальше к играм Кубка России. Когда? Будет уже известно потом.
Те футболисты, которые к нам пришли, они, пройдя через сборы, могут сэкономить время, которого у нас нет в чемпионате. Вы должны понять, что на сборах мы можем давать игровую практику практически всем футболистам. Когда идёт чемпионат, важность игр такая, что рисковать и ставить футболиста только потому, что он мало играл, мы не можем», — сказал Осинькин в интервью клубной пресс-службе.
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