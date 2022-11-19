Тренер «Крыльев» Осинькин: сейчас отношения с болельщиками близки к идеальным

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о поддержке болельщиков.

«Та поддержка, которая есть у меня, у всей нашей команды, она чувствуется. Мы очень уважаем наших болельщиков, нас действительно любят. К нам подходят, просят расписаться, сфотографироваться, говорят хорошие слова. Считаю, что эти слова нас тоже должны заряжать. Знаем, что нашим болельщикам хотелось бы, чтобы мы брали больше очков, ещё красивее играли. В чём они точно не должны сомневаться, что мы 24 часа в день себя посвящаем именно этому. Мы хотим сделать всё, чтобы радовать болельщиков, чтобы они получали удовольствие и гордились нашей игрой. Очень сложное время, а они всегда с нами. Трудно найти такой город, где всегда болельщики с командой.

Очень жалко, что не все болельщики сейчас посещают наши матчи. Fan ID, такой избирательный, по нам ударил больше, чем по другим. Даже с этими болельщиками, которые всегда с нами, но сейчас не приходят на стадион, у нас есть определённый контакт. Думаю, сейчас для российских реалий у нас взаимоуважение, отношение друг к другу близко к идеальному», — сказал Осинькин в интервью клубной пресс-службе.