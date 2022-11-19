Источник: Курбан Бердыев возглавит «Сочи»

Бывший главный тренер «Ростова» и казанского «Рубина» Курбан Бердыев станет новым главным тренером футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

70-летний Бердыев последний раз работал в российском чемпионате в 2019 году, когда второй раз в карьере возглавил «Рубин». Во главе казанской команды специалист дважды становился чемпионом России, также два раза выигрывал Суперкубок страны и один раз одержал победу в Кубке.

С июня 2022 года Бердыев работал в иранском футбольном клубе «Трактор».

Напомним, ранее «Сочи» уволил старшего тренера Вадима Гаранина, который фактически управлял командой. Футбольный клуб с юга России занимает девятую строчку в турнирной таблице после 17 сыгранных туров.