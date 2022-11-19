Дайер: в сборной Англии фантастическая атмосфера. Это лучшая команда, которую я видел
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Защитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Эрик Дайер рассказал об атмосфере в национальной команде в преддверии старта чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«В команде царит фантастическая атмосфера. Мы невероятно счастливы, радостны, у нас есть всё, что нужно. Это лучшая сборная, которую я видел за всю международную карьеру. Мы знаем друг друга уже давно. Чтобы успешно выступать на соревнованиях такого уровня, в команде должна быть такая атмосфера, такое товарищество», — приводит слова Дайера Sky Sports.
Сборная Англии проведёт первый матч группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Ирана. Встреча состоится 21 ноября. Также соперниками подопечных Гарета Саутгейта по группе В являются сборные США и Уэльса.
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