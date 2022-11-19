Валерий Карпин рассказал о настроении в сборной России после матча с Таджикистаном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о настроении в команде и об игроках, которые пропустят товарищеский матч с Узбекистаном. Встреча состоится на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте (Узбекистан) в воскресенье, 20 ноября. Начало матча — в 15:00 мск. Главный судья — Данияр Сахи (Казахстан).

«После Таджикистана были в нормальном, рабочем настроении.



Чалов не сыграет, он улетел в Москву сегодня. Решили не заражать. Песьяков, естественно. У него повреждение, связанное с голеностопом», — передаёт слова Валерия Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сборная России на ноябрьском сборе уже провела один товарищеский матч. Подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с командой Таджикистана (0:0) в Душанбе.