Карпин: с Шомуродовым перед матчем с Узбекистаном говорили обо всём
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, о чём общался с нападающим итальянской «Ромы» и национальной команды Узбекистана Эльдором Шомуродовым в гостинице Ташкента.
«С Шомуродовым говорили обо всём. Как у него дела, как у нас дела, как в «Ростове». Обо всём», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, ранее сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Таджикистана. Встреча команд прошла на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилась ничьей со счётом 0:0. В следующей товарищеской встрече подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Узбекистана. Матч состоится завтра, 20 ноября, на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало игры — в 15:00 мск.
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