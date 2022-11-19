Андрей Червиченко: на ЧМ-2022 буду поддерживать Сербию. Как и все россияне

Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко заявил, что на стартующем завтра чемпионате мира 2022 года в Катаре будет поддерживать сборную Сербии.
«Буду следить за чемпионатом мира. Как и все россияне, буду поддерживать Сербию. Кого бы я назвал фаворитом этого чемпионата мира в Катаре? Поймал себя на мысли, что не вижу явных команд, которые могли бы быть явными фаворитами турнира. Сейчас нет сборной, которая была бы на голову сильнее другой: которая могла бы проиграть и это стало нонсенсом. Сейчас любые сборные из первой шестёрки могли бы обыграть друг друга», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Сборная Сербии сыграет на чемпионате мира в одной группе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.
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Как выглядит номер вратаря Аргентины Мартинеса в Катаре:
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