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Андрей Червиченко: на ЧМ-2022 буду поддерживать Сербию. Как и все россияне

Андрей Червиченко: на ЧМ-2022 буду поддерживать Сербию. Как и все россияне
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Бывший президент футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко заявил, что на стартующем завтра чемпионате мира 2022 года в Катаре будет поддерживать сборную Сербии.

«Буду следить за чемпионатом мира. Как и все россияне, буду поддерживать Сербию. Кого бы я назвал фаворитом этого чемпионата мира в Катаре? Поймал себя на мысли, что не вижу явных команд, которые могли бы быть явными фаворитами турнира. Сейчас нет сборной, которая была бы на голову сильнее другой: которая могла бы проиграть и это стало нонсенсом. Сейчас любые сборные из первой шестёрки могли бы обыграть друг друга», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Сборная Сербии сыграет на чемпионате мира в одной группе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.

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