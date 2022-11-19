«Лицемерие». Робби Уильямс — о критике из-за выступления в Катаре во время ЧМ-2022

Британский певец Робби Уильямс ответил на критику из-за своего предстоящего выступления в Катаре во время чемпионата мира.



«Конечно, я никогда не оправдываю никаких нарушений прав человека. Но, с учётом всего, если везде максимально строго подходить к вопросу с нарушением прав человека, то это будет самый короткий тур в мире: я даже на своей собственной кухне не смогу выступить. Любой, кто требует бойкотировать Катар, делает это, используя китайские технологии. С моей стороны было бы лицемерно не поехать в Катар из-за других мест, в которых я бываю.



Как будто всем выдали микроскоп и сказали: «Смотрите, это злодеи, и мы должны объединиться против них». Я думаю, лицемерие заключается в том, что, если мы так подходим к этому вопросу, мы должны применять аналогичный подход во всём мире. Но в этом случае никто никуда не сможет поехать. Мы словно говорим: «Ведите себя, как мы, или мы исключим вас из общества. Ведите себя так, потому что мы всё делаем правильно», — приводит слова Уильямса La Repubblica.