Лепёхин: Дзюбе надо завершать карьеру, если единственная мотивация — заработать деньги

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал информацию, согласно которой «Краснодар» отказался от подписания экс-форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы. Последним клубом российского форварда был турецкий «Адана Демирспор».



«То, что «Краснодар» отказался от Дзюбы, — это не повод заканчивать карьеру. Артём должен сам для себя решить: если есть желание и мотивация, то, конечно, он найдёт себе клуб, где будет приносить пользу. Проблем со здоровьем у него нет, а мотивация — есть. Но Дзюбе надо завершать карьеру, если единственная мотивация — заработать деньги», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

За турецкую команду Артём Дзюба провёл пять матчей, забив лишь один гол.