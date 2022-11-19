Бендтнер — об интервью Роналду: видимо, у него были на то причины

Бывший датский нападающий Никлас Бендтнер высказался о резонансном интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Мы говорим о фантастическом человеке. Сожалею о том, как он отреагировал на ситуацию. Для меня это странно. Если он сказал подобное, видимо, у него были на то причины», — рассказал Бендтнер в подкасте Stolpe Ind.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» начал проработку расторжения контракта с 37-летним Криштиану Роналду после его интервью Пирсу Моргану. Юристы английского клуба работают над тем, чтобы расторгнуть соглашение с футболистом без выплаты зарплаты по оставшейся части контракта (июнь 2023).

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На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Криштиану Роналду. Видеоролик: