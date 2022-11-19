Форвард Аргентины Пауло Дибала назвал фаворитов чемпионата мира в Катаре
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Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира, но отметил, что в жизни всегда есть место сюрпризам.
«В Аргентине, Германии, Франции, Бразилии есть невероятные футболисты. Но никогда не знаешь, что может случиться на чемпионате мира. Бывают сюрпризы, которые разрушают все прогнозы», — приводит слова Дибалы Football Italia.
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Сборная Аргентины выступит в одной группе на чемпионате мира с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Турнир для команды Лионеля Скалони начнётся во вторник, 22 ноября, поединком со сборной Саудовской Аравии.
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