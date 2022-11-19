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Нойер посоветовал 17-летнему Мукоко стать игроком «Баварии»

Нойер посоветовал 17-летнему Мукоко стать игроком «Баварии»
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Голкипер сборной Германии и «Баварии» Мануэль Нойер посоветовал нападающему дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко перейти в мюнхенский клуб.

Футболисты отвечали на вопросы журналистов на пресс-конференции. Один из корреспондентов спросил Мукоко о его будущем, после чего Нойер сказал: «Переходи в «Баварию».

17-летний Мукоко выступает за основной состав «Боруссии» с 2020 года. На его счету 44 матча, в которых он забил 11 голов. В текущем сезоне форвард провёл 22 игры во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

Отметим, что Мукоко ранее не выступал за сборную Германии, впервые дебютировав за неё 16 ноября во встрече с Оманом.

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Дыра рядом со стадионом в Катаре, где состоится финал ЧМ:

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