Карпин: с Узбекистаном хотим посмотреть на игроков, которые не играли в Таджикистане
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что в предстоящем товарищеском матче с командой Узбекистана тренерский штаб хочет посмотреть на игроков, которые не вышли на поле во встрече с Таджикистаном (0:0).
«Ожидание — хотим посмотреть на футболистов, которые не играли в Таджикистане. Посмотреть, как будут выглядеть, как будут выполнять установку», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Матч между сборными России и Узбекистана состоится завтра, 20 ноября, в Ташкенте на стадионе «Пахтакор». Стартовый свисток — в 15:00 по московскому времени. Напомним, после отстранения от международных встреч российская команда провела две товарищеские игры: с Кыргызстаном (2:1) и Таджикистаном (0:0).
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