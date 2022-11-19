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Валерий Карпин рассказал, какой совет дал Эльдору Шомуродову

Валерий Карпин рассказал, какой совет дал Эльдору Шомуродову
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии матча с Узбекистаном рассказал, какой совет дал форварду соперника Эльдору Шомуродову. Специалист работал с нападающим в «Ростове».

«Что посоветую Шомуродову? Мы вчера говорили об этом. По поводу клуба не могу выбирать — «Кремонезе», «Удинезе». Не особо слежу. Оказывается, ему уже 27 лет. Я всё думал, 22. Надо играть. Играть постоянно. Что я ему вчера и посоветовал. Неважно, в каком клубе. Самое важное — игровая практика. Для него сейчас самый расцвет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

27-летний Шомуродов играл под руководством Карпина в «Ростове» с 2017 по 2020 год. Затем он перешёл в «Дженоа», откуда спустя год перебрался в «Рому».

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