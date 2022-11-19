Валерий Карпин рассказал, какой совет дал Эльдору Шомуродову
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии матча с Узбекистаном рассказал, какой совет дал форварду соперника Эльдору Шомуродову. Специалист работал с нападающим в «Ростове».
«Что посоветую Шомуродову? Мы вчера говорили об этом. По поводу клуба не могу выбирать — «Кремонезе», «Удинезе». Не особо слежу. Оказывается, ему уже 27 лет. Я всё думал, 22. Надо играть. Играть постоянно. Что я ему вчера и посоветовал. Неважно, в каком клубе. Самое важное — игровая практика. Для него сейчас самый расцвет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
27-летний Шомуродов играл под руководством Карпина в «Ростове» с 2017 по 2020 год. Затем он перешёл в «Дженоа», откуда спустя год перебрался в «Рому».
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
02:48
-
02:35
-
02:31
-
02:22
-
02:22
-
02:02
-
02:00
-
01:59
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
Партнерский контент