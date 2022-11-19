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Карпин — об игре в Узбекистане в 1991-м: понимаю, что прошло 30 лет и уже совсем старый

Карпин — об игре в Узбекистане в 1991-м: понимаю, что прошло 30 лет и уже совсем старый
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин накануне товарищеского матча с командой Узбекистана вспомнил об игре в Ташкенте в 1991 году.

«Матч 91-го года? Не особо помню. Понятно, что Пятницкий забил гол. Возвращаться не очень приятно. Понимаю, что прошло 30 лет и уже совсем старый. Поэтому не очень приятно. Город изменился, но это отношение к футболу вряд ли имеет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч между сборными России и Узбекистана состоится завтра, 20 ноября, в Ташкенте на стадионе «Пахтакор». Стартовый свисток — в 15:00 по московскому времени. Напомним, после отстранения от международных встреч российская команда провела две товарищеские игры: с Кыргызстаном (2:1) и Таджикистаном (0:0).

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