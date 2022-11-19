«Это нормальная эволюция футболиста». Карпин — о Сычевом и Кривцове в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о футболистах, присутствующих в составе команды на товарищеские матчи.
«У меня есть матчи «Ростова», который тоже надо тренировать. Так что времени ездить в Калининград особо нет. Многие из ФНЛ попали в сборную. Тот же Сычевой играл в Крыму, потом попал в сборную. Или Кривцов играл во второй лиге. А потом попал в заявку. Это нормальная эволюция футболиста», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
26-летний Сычевой в 17 матчах нынешнего сезона за «Оренбург» забил 16 голов и отдал две результативные передачи. Он успел дебютировать за сборную России в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).
20-летний Кривцов в 17 встречах за «Краснодар» отдал три результативные передачи и забил гол.
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