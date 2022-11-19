Карпин: с Узбекистаном будет играть более основной состав сборной, чем в Таджикистане

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о составе команды на предстоящий товарищеский матч со сборной Узбекистана.

«Будет играть более основной состав, чем против Таджикистана», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковой турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре, но была отстранена в марте из-за событий в мире. Сейчас национальная команда проводит товарищеские матчи, ближайший — с Узбекистаном (20 ноября).



Отметим, что работу в сборной Валерий Карпин совмещает с работой в «Ростове», с которым идёт на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.