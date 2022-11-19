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Карпин: с Узбекистаном будет играть более основной состав сборной, чем в Таджикистане

Карпин: с Узбекистаном будет играть более основной состав сборной, чем в Таджикистане
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о составе команды на предстоящий товарищеский матч со сборной Узбекистана.

«Будет играть более основной состав, чем против Таджикистана», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковой турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре, но была отстранена в марте из-за событий в мире. Сейчас национальная команда проводит товарищеские матчи, ближайший — с Узбекистаном (20 ноября).

Отметим, что работу в сборной Валерий Карпин совмещает с работой в «Ростове», с которым идёт на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

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