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Карпин: никогда в жизни не согласился бы играть на поле, которое было в Таджикистане

Карпин: никогда в жизни не согласился бы играть на поле, которое было в Таджикистане
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии матча с Узбекистаном высказался о качестве газона, на котором командам предстоит играть.

«После Таджикистана качество газона — топ. Я бы никогда в жизни не согласился играть на таком поле, как в последнем матче, если бы не нынешняя ситуация в сборной. Слава богу, кроме Песьякова, никто не травмировался», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Валерий Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковой турнир к чемпионату мира 2022 года в Катаре, но была отстранена в марте из-за событий в мире. Сейчас национальная команда проводит товарищеские матчи, ближайший — с Узбекистаном (20 ноября).

Отметим, что работу в сборной Валерий Карпин совмещает с работой в «Ростове», с которым идёт на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

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