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Карпин — об игре сборной России: кому надо — поймёт, а кто не понимает — не поймёт

Карпин — об игре сборной России: кому надо — поймёт, а кто не понимает — не поймёт
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин перед предстоящим товарищеским матчем с командой Узбекистана ответил на вопрос об игре команды в последних матчах с Кыргызстаном и Таджикистаном.

«Когда нас отстранили, все говорили, что надо использовать это время для просмотра молодёжи. Теперь всем нужна осознанная игра, результат. Непонятно для чего. Всем объяснять смысла нет. Кому надо, поймут, а кто не понимает — не поймут», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч между сборными России и Узбекистана состоится завтра, 20 ноября, в Ташкенте на стадионе «Пахтакор». Стартовый свисток — в 15:00 по московскому времени. После отстранения от международных встреч российская команда провела две товарищеские игры: с Кыргызстаном (2:1) и Таджикистаном (0:0).

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