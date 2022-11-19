Карпин — об игре сборной России: кому надо — поймёт, а кто не понимает — не поймёт

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин перед предстоящим товарищеским матчем с командой Узбекистана ответил на вопрос об игре команды в последних матчах с Кыргызстаном и Таджикистаном.



«Когда нас отстранили, все говорили, что надо использовать это время для просмотра молодёжи. Теперь всем нужна осознанная игра, результат. Непонятно для чего. Всем объяснять смысла нет. Кому надо, поймут, а кто не понимает — не поймут», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Матч между сборными России и Узбекистана состоится завтра, 20 ноября, в Ташкенте на стадионе «Пахтакор». Стартовый свисток — в 15:00 по московскому времени. После отстранения от международных встреч российская команда провела две товарищеские игры: с Кыргызстаном (2:1) и Таджикистаном (0:0).