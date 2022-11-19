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Валерий Карпин: уверен, что Узбекистан не слабее Словакии и Словении

Валерий Карпин: уверен, что Узбекистан не слабее Словакии и Словении
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии матча с Узбекистаном высказался об уровне соперника. Встреча состоится завтра, 20 ноября, на стадионе «Пахтакор». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

«Вы говорите, что нынешние соперники ниже уровнем? А с кем мы играли выше нас уровнем? Хорватия?

Вы считаете, что Узбекистан слабее Словакии и Словении? Я уверен, что нет. Может, даже сильнее», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В прошлом матче россияне не смогли обыграть сборную Таджикистана (0:0).

Команда Валерия Карпина должна была сыграть в стыковых матчах за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но была отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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