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Криштиану Роналду потрогал за пятую точку Пепе и продолжил приветствовать фанатов

Криштиану Роналду потрогал за пятую точку Пепе и продолжил приветствовать фанатов
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Интересный эпизод произошёл во время сборов национальной команды Португалии. Футболисты проходили мимо болельщиков, параллельно пожимая фанатам руки и давая «пять». Однако форвард и капитан команды Криштиану Роналду, проходя мимо защитника Пепе, схватил того за пятую точку и продолжил махать фанатам.

Роналду потрогал Пепе за пятую точку. Видеоролик:

Сборная Португалии на групповом этапе чемпионата мира встретится с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореей. Турнир для команды начнётся встречей с Ганой в четверг, 24 ноября.

В нынешнем клубном сезоне Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед», в составе которого в 16 встречах забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2023 года.

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