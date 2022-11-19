Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инфантино: не критикуйте игроков, тренеров, Катар. Если хотите, то можете распять меня

Инфантино: не критикуйте игроков, тренеров, Катар. Если хотите, то можете распять меня
Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции перед матчем открытия чемпионата мира 2022 года в Катаре заявил, что не нужно критиковать страну-хозяйку турнира и людей, которые примут участие в мундиале.

«Если вы собираетесь кого-то критиковать, то не критикуйте игроков, тренеров. Вы хотите кого-то критиковать? Критикуйте меня. Вы можете распять меня. Я здесь для этого. Не критикуйте Катар. Пусть люди наслаждаются чемпионатом мира», – приводит слова Инфантино в соцсетях журналист Джеймс Олли.

Напомним, матч открытия ЧМ-2022 состоится завтра, 20 ноября. Сборная Катара сыграет с командой Эквадора, начало — в 19:00 по московскому времени.

Всё самое важное о стартующем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Уже ненавидите ЧМ-2022 в Катаре? Чемпионат мира — это всегда бардак Уже ненавидите ЧМ-2022 в Катаре? Чемпионат мира — это всегда бардак

Как выглядит номер вратаря Аргентины Мартинеса в Катаре:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022