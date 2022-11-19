Инфантино: не критикуйте игроков, тренеров, Катар. Если хотите, то можете распять меня

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции перед матчем открытия чемпионата мира 2022 года в Катаре заявил, что не нужно критиковать страну-хозяйку турнира и людей, которые примут участие в мундиале.



«Если вы собираетесь кого-то критиковать, то не критикуйте игроков, тренеров. Вы хотите кого-то критиковать? Критикуйте меня. Вы можете распять меня. Я здесь для этого. Не критикуйте Катар. Пусть люди наслаждаются чемпионатом мира», – приводит слова Инфантино в соцсетях журналист Джеймс Олли.



Напомним, матч открытия ЧМ-2022 состоится завтра, 20 ноября. Сборная Катара сыграет с командой Эквадора, начало — в 19:00 по московскому времени.



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