Инфантино: не критикуйте игроков, тренеров, Катар. Если хотите, то можете распять меня

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции перед матчем открытия чемпионата мира 2022 года в Катаре заявил, что не нужно критиковать страну-хозяйку турнира и людей, которые примут участие в мундиале.
«Если вы собираетесь кого-то критиковать, то не критикуйте игроков, тренеров. Вы хотите кого-то критиковать? Критикуйте меня. Вы можете распять меня. Я здесь для этого. Не критикуйте Катар. Пусть люди наслаждаются чемпионатом мира», – приводит слова Инфантино в соцсетях журналист Джеймс Олли.
Напомним, матч открытия ЧМ-2022 состоится завтра, 20 ноября. Сборная Катара сыграет с командой Эквадора, начало — в 19:00 по московскому времени.
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Как выглядит номер вратаря Аргентины Мартинеса в Катаре:
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