Роберто Карлос оценил шансы Бразилии выиграть чемпионат мира в Катаре

Экс-защитник сборной Бразилии и «Анжи» Роберто Карлос высказался о сборной Бразилии в преддверии чемпионата мира в Катаре.
«В 2002 году не были фаворитами. Опыт наших игроков и тренера Луиса Фелипе Сколари, его лидерские качества – то, что помогло нам тогда выиграть чемпионат мира. Мы усердно работали и понимали уровень ответственности.
Если сравнивать нынешнюю сборную Бразилии с командой, которая выступала в России четыре года назад, я думаю, сейчас у тренера больше вариантов на каждой позиции. Возможно, меньше крайних защитников, особенно справа, но, думаю, Тите с этим разберётся. В центре поля и в линии нападения у него много вариантов.
Когда мы выступали на чемпионате мира, мы не были фаворитами. Теперь многие говорят, что Бразилия – один из главных претендентов на титул. Вот в чём разница.
Все команды сильны, но турнир выиграет тот, кто будет наиболее готов психологически», — приводит слова Карлоса Mirror.
Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ:
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