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Алаев посетил тренировку сборной, Сычевой чеканил мяч головой. Лучшие фото из Ташкента

Алаев посетил тренировку сборной, Сычевой чеканил мяч головой. Лучшие фото из Ташкента
Александр Алаев на тренировке сборной России
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19 ноября в Ташкенте национальная команда России провела открытую тренировку накануне товарищеского матча со сборной Узбекистана. Встреча состоится завтра, 20 ноября, в 15:00 по московскому времени.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии матча с Узбекистаном высказался об уровне соперника.

«Вы говорите, что нынешние соперники ниже уровнем? А с кем мы играли выше нас уровнем? Хорватия?

Вы считаете, что Узбекистан слабее Словакии и Словении? Я уверен, что нет. Может, даже сильнее», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Лучшие кадры с тренировки сборной России в Ташкенте — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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