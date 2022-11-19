Алаев посетил тренировку сборной, Сычевой чеканил мяч головой. Лучшие фото из Ташкента
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19 ноября в Ташкенте национальная команда России провела открытую тренировку накануне товарищеского матча со сборной Узбекистана. Встреча состоится завтра, 20 ноября, в 15:00 по московскому времени.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии матча с Узбекистаном высказался об уровне соперника.
«Вы говорите, что нынешние соперники ниже уровнем? А с кем мы играли выше нас уровнем? Хорватия?
Вы считаете, что Узбекистан слабее Словакии и Словении? Я уверен, что нет. Может, даже сильнее», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Лучшие кадры с тренировки сборной России в Ташкенте — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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