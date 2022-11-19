Лионель Месси вновь пропустил тренировку Аргентины. Матч с Аравией — утром 22 ноября

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вновь занимался индивидуально на общей тренировке национальной команды. Об этом сообщает Marca. 35-летний футболист вышел на поле позднее всех, но не присоединился к партнёрам, а начал работать индивидуально.

Вчера, 18 ноября, Месси также тренировался индивидуально. Вместе с ним отдельно от команды работали Леандро Паредес, Родриго Де Пауль и Анхель Ди Мария. Первый матч для сборной Аргентины на турнире состоится 22 ноября в 13:00 мск с Саудовской Аравией.

Для Лионеля Месси турнир в Катаре станет пятым в карьере. В 2014 году он вышел в финал чемпионата мира, где Аргентина проиграла Германии (0:1, доп. вр). В общей сложности на чемпионатах мира Месси принял участие в 19 матчах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.



Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в группе С с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

Месси присоединился к сборной Аргентины перед ЧМ в Катаре. Видеоролик: