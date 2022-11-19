Хавбек «Манчестер Сити» Гюндоган не исключил, что перейдёт в «Нюрнберг»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган ответил на просьбу представителей «Нюрнберга», попросивших его вернуться в команду.
«В следующем году это будет сложно осуществить, но я определённо могу представить, что однажды вернусь в «Нюрнберг», в любом качестве. Я связываю клуб и город с невероятно замечательными людьми и моментами», — приводит слова Гюндогана Bild.
32-летний Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года. В 273 матчах за «горожан» на его счету 51 гол и 35 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.
Ранее сообщалось, что Гюндогана хочет активно подписать «Барселона», а также ряд других топ-клубов Европы.
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