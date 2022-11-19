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Сантуш: Роналду очень хочет сделать Португалию чемпионом мира. Он всегда голоден

Сантуш: Роналду очень хочет сделать Португалию чемпионом мира. Он всегда голоден
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Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш рассказал о состоянии нападающего национальной команды Криштиану Роналду.

«Как и все остальные вызванные в сборную игроки, Роналду очень хочет проявить своё мастерство и сделать Португалию чемпионом мира. Стал ли он голоднее до побед? Давайте подождём и посмотрим. Он всегда голоден — поэтому Роналду и оставался на вершине так долго. Меня не интересует то, в какой форме он был месяц назад. С тех пор он провёл за «Манчестер Юнайтед» четыре матча», – приводит слова Сантуша Mirror.

Напомним, на групповом этапе чемпионата мира 2022 года Португалия сыграет со сборными Ганы (24 ноября), Уругвая (28 ноября) и Южной Кореи (2 декабря).

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