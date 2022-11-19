Вратарь Англии Рамсдейл: запрет на пиво в Катаре? Думаю, фанаты найдут способ его попить
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Вратарь сборной Англии Аарон Рамсдейл высказался о запрете на продажу пива на стадионах чемпионата мира в Катаре.
«Надеюсь, поскольку они не могут пить, мы сможем выступить на поле, чтобы доставить им удовольствие и кайф. Думаю, фанаты найдут способ попить пива.
Мы также должны соблюдать правила и продолжать работать, поэтому мы будем оказывать давление на самих себя, чтобы развлекаться на футбольном поле», — приводит слова Рамсдейла USA TODAY.
Катар за три дня до старта чемпионата мира запретил продажу пива на стадионах. Эту информацию подтвердили в ФИФА, у которой заключён многомиллионный контракт с производителем пива.
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