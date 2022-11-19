Судья Карасёв считает, что он больше не будет работать на международных матчах

Российский судья Сергей Карасёв считает, что его международную карьеру можно считать завершённой.

«Обида на ФИФА? Никакой обиды нет. Это сложно комментировать. Ситуация произошла, наверху так решили. Мы просто судьи, которые получают назначения. Нам ничего не объяснили, я причин не знаю.



Подготовка к чемпионату Европы? Как я понимаю, в отборе сборной России не будет. Это говорит о том, что никого из нас там не будет. В таком случае куда готовиться?



Я международную страничку для себя закрыл. Если в феврале-марте были мысли, что мы вернёмся, то теперь я понял, что нет. Надо смириться и жить дальше в России, не думать, что будет. Думаю, о международной карьере можно забыть», — приводит слова Карасёва «РБ Спорт».