Казахстан уступил сборной ОАЭ в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором сборная Объединённых Арабских Эмиратов принимала Казахстан. Победу одержали хозяева – 2:1.
На 13-й минуте матча Абдалла Рамадан отдал точную передачу на Фабио Лиму, который открыл счёт. Гости сумели забить ответный гол на 62-й минуте – его автором стал Абат Аймбетов. Спустя девять минут хозяева снова повели в счёте – Фабио Лима оформил дубль.
В следующем матче сборная ОАЭ 7 января встретится с Бахрейном в матче Кубка наций Персидского залива.
Казахстан 23 марта в квалификации чемпионата Европы примет Словению. Также в группе H выступят Дания, Финляндия, Северная Ирландия и Сан-Марино.
Подопечные Магомеда Адиева сумели выиграть группу в Лиге наций, где их соперниками были Азербайджан, Словакия и Беларусь.
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