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Казахстан уступил сборной ОАЭ в товарищеском матче

Казахстан уступил сборной ОАЭ в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором сборная Объединённых Арабских Эмиратов принимала Казахстан. Победу одержали хозяева – 2:1.

На 13-й минуте матча Абдалла Рамадан отдал точную передачу на Фабио Лиму, который открыл счёт. Гости сумели забить ответный гол на 62-й минуте – его автором стал Абат Аймбетов. Спустя девять минут хозяева снова повели в счёте – Фабио Лима оформил дубль.

В следующем матче сборная ОАЭ 7 января встретится с Бахрейном в матче Кубка наций Персидского залива.

Казахстан 23 марта в квалификации чемпионата Европы примет Словению. Также в группе H выступят Дания, Финляндия, Северная Ирландия и Сан-Марино.

Подопечные Магомеда Адиева сумели выиграть группу в Лиге наций, где их соперниками были Азербайджан, Словакия и Беларусь.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 2
19 ноября 2022, суббота. 18:30 МСК
ОАЭ
Окончен
2 : 1
Казахстан
1:0 Лима – 13'   1:1 Аймбетов – 62'   2:1 Лима – 71'
Удаления: нет / Марочкин – 79'
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