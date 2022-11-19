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Американский инвестиционный фонд хочет приобрести 10–15% акций «ПСЖ»

Американский инвестиционный фонд хочет приобрести 10–15% акций «ПСЖ»
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Американский инвестиционный фонд намерен купить долю акций «ПСЖ», сообщает L'Équipe.

По информации источника, речь идёт о 10 или 15% акций парижской команды.

Сейчас французский клуб полностью принадлежит компании Qatar Sports Investments, которая в 2011 году приобрела «ПСЖ» в два этапа: 70% 30 июня 2011 года и оставшиеся 30% несколько месяцев спустя.

«ПСЖ» оценивается примерно в € 3 млрд, таким образом, желающий приобрести 10% акций парижан должен будет заплатить около € 300 млн.

В Qatar Sports Investments подтверждают возможную сделку, хотя об её успехе говорить преждевременно. Название американского фонда не разглашается.

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