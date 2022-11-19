«Балтика» обыграла «Шинник» и закрепилась на первом месте Первой лиги
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Сегодня, 19 ноября, на стадионе «Калининград» матчем между местной «Балтикой» и ярославским «Шинником» была открыта программа 19-го тура Мелбет Первой лиги. Финальный свисток Дмитрия Стрельцова зафиксировал победу домашней команды с минимальным счётом 1:0.
Единственный гол в матче случился на 65-й минуте: после передачи Гедеона Гузины точным ударом отметился Никола Радмановац.
«Балтика» набрала 38 очков и закрепилась на первой строчке турнирной таблицы. Даже возможная победа «Алании» (35) в туре не сдвинет команду из Калининграда с первой позиции. У «Шинника» 27 очков и девятая строчка.
Обеим командам до зимней паузы осталось провести по матчу: «Балтика» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Шинник» – с махачкалинским «Динамо».
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