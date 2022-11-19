«Балтика» обыграла «Шинник» и закрепилась на первом месте Первой лиги

Сегодня, 19 ноября, на стадионе «Калининград» матчем между местной «Балтикой» и ярославским «Шинником» была открыта программа 19-го тура Мелбет Первой лиги. Финальный свисток Дмитрия Стрельцова зафиксировал победу домашней команды с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче случился на 65-й минуте: после передачи Гедеона Гузины точным ударом отметился Никола Радмановац.

«Балтика» набрала 38 очков и закрепилась на первой строчке турнирной таблицы. Даже возможная победа «Алании» (35) в туре не сдвинет команду из Калининграда с первой позиции. У «Шинника» 27 очков и девятая строчка.

Обеим командам до зимней паузы осталось провести по матчу: «Балтика» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Шинник» – с махачкалинским «Динамо».