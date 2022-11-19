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«Балтика» обыграла «Шинник» и закрепилась на первом месте Первой лиги

«Балтика» обыграла «Шинник» и закрепилась на первом месте Первой лиги
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Сегодня, 19 ноября, на стадионе «Калининград» матчем между местной «Балтикой» и ярославским «Шинником» была открыта программа 19-го тура Мелбет Первой лиги. Финальный свисток Дмитрия Стрельцова зафиксировал победу домашней команды с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче случился на 65-й минуте: после передачи Гедеона Гузины точным ударом отметился Никола Радмановац.

«Балтика» набрала 38 очков и закрепилась на первой строчке турнирной таблицы. Даже возможная победа «Алании» (35) в туре не сдвинет команду из Калининграда с первой позиции. У «Шинника» 27 очков и девятая строчка.

Обеим командам до зимней паузы осталось провести по матчу: «Балтика» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Шинник» – с махачкалинским «Динамо».

Россия - Мелбет Первая лига. 19-й тур
19 ноября 2022, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Радмановац – 65'
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