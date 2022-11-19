Судья Карасёв рассказал, почему не собирается смотреть чемпионат мира

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о своих планах на предстоящие месяцы и объяснил, почему не будет смотреть чемпионат мира.
«Никаких наработок или предложений нет. Сейчас перерыв, чемпионат мира. В феврале сборы у российских судей, так что до этого времени уезжать не будем. Потом посмотрим. В Аравию не зовут? Если что-то будет, мы обязательно рассмотрим. С Саудовской Аравией у нас хорошие отношения. Будем согласовывать эти вопросы с департаментом судейства.
Поездка на чемпионат мира? Честно говоря, даже смотреть его не буду, не говоря про поездку. Будут работать коллеги? В этом и проблема. Когда-то мы судили вместе, а теперь нас нет. Грустно смотреть на турнир со стороны, когда мы сами должны быть там. По этой причине теперь не смотрю Лигу чемпионов, Лигу Европы. Смотрю хайлайты, какие-то решения судей, но матчи – нет. Полностью сосредоточился на чемпионате России», — приводит слова Карасёва «РБ Спорт».
- 21 ноября 2022
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:31
-
23:26
-
23:25
-
23:20
-
23:00