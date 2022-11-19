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Судья Карасёв рассказал, почему не собирается смотреть чемпионат мира

Судья Карасёв рассказал, почему не собирается смотреть чемпионат мира
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Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о своих планах на предстоящие месяцы и объяснил, почему не будет смотреть чемпионат мира.

«Никаких наработок или предложений нет. Сейчас перерыв, чемпионат мира. В феврале сборы у российских судей, так что до этого времени уезжать не будем. Потом посмотрим. В Аравию не зовут? Если что-то будет, мы обязательно рассмотрим. С Саудовской Аравией у нас хорошие отношения. Будем согласовывать эти вопросы с департаментом судейства.

Поездка на чемпионат мира? Честно говоря, даже смотреть его не буду, не говоря про поездку. Будут работать коллеги? В этом и проблема. Когда-то мы судили вместе, а теперь нас нет. Грустно смотреть на турнир со стороны, когда мы сами должны быть там. По этой причине теперь не смотрю Лигу чемпионов, Лигу Европы. Смотрю хайлайты, какие-то решения судей, но матчи – нет. Полностью сосредоточился на чемпионате России», — приводит слова Карасёва «РБ Спорт».

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