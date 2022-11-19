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RMC: Карим Бензема из-за травмы не смог закончить тренировку в сборной Франции

RMC: Карим Бензема из-за травмы не смог закончить тренировку в сборной Франции
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Нападающий сборной Франции Карим Бензема досрочно завершил тренировку в национальной команде из-за обострения травмы, с которой футболист поехал на чемпионат мира. Об этом сообщает RMC Sport. До этого 34-летний Бензема тренировался индивидуально и сегодня, 19 ноября, впервые вышел в общей группе.

Карим Бензема принял участие в 97 матчах за сборную Франции, в которых забил 37 голов и отдал 20 результативных передач.

Первый матч на турнире в Катаре действующие чемпионы мира проведут во вторник, 22 ноября (22:00 мск). Соперником станет сборная Австралии. В одной группе с ними также выступают Дания и Тунис.

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