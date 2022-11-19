RMC: Карим Бензема из-за травмы не смог закончить тренировку в сборной Франции
Поделиться
Нападающий сборной Франции Карим Бензема досрочно завершил тренировку в национальной команде из-за обострения травмы, с которой футболист поехал на чемпионат мира. Об этом сообщает RMC Sport. До этого 34-летний Бензема тренировался индивидуально и сегодня, 19 ноября, впервые вышел в общей группе.
Карим Бензема принял участие в 97 матчах за сборную Франции, в которых забил 37 голов и отдал 20 результативных передач.
Первый матч на турнире в Катаре действующие чемпионы мира проведут во вторник, 22 ноября (22:00 мск). Соперником станет сборная Австралии. В одной группе с ними также выступают Дания и Тунис.
Всё самое важное о стартующем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Комментарии
- 21 ноября 2022
-
01:59
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:31
-
23:26
-
23:25
-
23:20
Партнерский контент