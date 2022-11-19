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Армения без Сперцяна уступила сборной Албании в товарищеском матче

Армения без Сперцяна уступила сборной Албании в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором сборная Албании принимала Армению. Победу одержали хозяева – 2:0.

На 28-й минуте встречи Джулиано Скука вывел хозяев вперёд. В середине второго тайма Кристьян Аслани реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды, установив итоговый счёт.

Отметим, что в матче не принимал участия полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Сборная Албании в следующем матче 27 марта сыграет с Польшей в квалификации чемпионата Европы. Также в группе Е выступят Чехия, Фарерские острова и Молдавия.

Армения в рамках отбора на европейский чемпионат выступит в группе D, её соперниками станут команды Хорватии, Латвии, Турции и Уэльса. Свой путь в квалификации армяне начнут 25 марта матчем с Турцией.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 2
19 ноября 2022, суббота. 19:30 МСК
Албания
Окончен
2 : 0
Армения
1:0 Скука – 28'   2:0 Аслани – 64' (пен)
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