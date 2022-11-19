Экс-игрок «Спартака-2» Воропаев рассказал о совместной работе с Романом Пилипчуком

Защитник «Родины» Артём Воропаев рассказал о взаимоотношениях с Романом Пилипчуком в «Спартаке-2».



«Действительно ли Роман Пилипчук говорил в «Спартаке-2», что я не буду играть, и постоянно штрафовал? И за что штрафовал? Что играть не буду – напрямую не говорил. Но когда пришёл – на сборах было видно, что я не наигрывался в стартовом составе. Штрафовал за прямую красную карточку на сборах в контрольной игре. За то, что я локтем специально ударил игрока.



Как через месяц заставил его поменять своё мнение? Я хорошо провёл сборы, мы с ним после них поговорили. Я не жаловался, молча тренировался. После этого он сказал, что ему нравится тот факт, что я не стал жаловаться, а продолжал работать на тренировках, и понял, что я могу ему помочь.



Правда, что при переходе в «Спартак» ничего не спрашивал про деньги? Если это так, то почему? Когда играешь за «Ладу» и потом переходишь в «Спартак», думаю, таких вопросов не возникает», – цитирует Воропаева Metaratings.