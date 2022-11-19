Денис Бояринцев рассказал, чего ждёт от сборной России в матче с Узбекистаном

Бывший полузащитник сборной России Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча сборных России и Узбекистана, который состоится завтра, 20 ноября, на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.
«Хуже, чем в игре с Таджикистаном, точно не будет. Думаю, состав на игру будет совершенно иной. Вряд ли кто-то ожидает яркой игры, но я как рядовой болельщик сборной России хочу увидеть должную мотивацию и победу. Наверное, сейчас требовать определённой игры от команды Карпина не стоит. Но очень хочется, чтобы футболисты показали игру, которая порадовала бы всех болельщиков», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В предыдущем матче команда Валерия Карпина сыграла вничью с Таджикистаном (0:0).
- 21 ноября 2022
-
02:00
-
01:59
-
01:41
-
01:39
-
01:35
-
01:28
-
01:28
-
01:22
-
01:19
-
01:14
-
01:12
-
01:08
-
01:06
-
00:54
-
00:51
-
00:45
-
00:43
-
00:41
-
00:40
-
00:37
-
00:37
-
00:30
-
00:29
-
00:29
-
00:17
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 20 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
23:50
-
23:35
-
23:31
-
23:26
-
23:25