Денис Бояринцев рассказал, чего ждёт от сборной России в матче с Узбекистаном

Бывший полузащитник сборной России Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча сборных России и Узбекистана, который состоится завтра, 20 ноября, на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.



«Хуже, чем в игре с Таджикистаном, точно не будет. Думаю, состав на игру будет совершенно иной. Вряд ли кто-то ожидает яркой игры, но я как рядовой болельщик сборной России хочу увидеть должную мотивацию и победу. Наверное, сейчас требовать определённой игры от команды Карпина не стоит. Но очень хочется, чтобы футболисты показали игру, которая порадовала бы всех болельщиков», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В предыдущем матче команда Валерия Карпина сыграла вничью с Таджикистаном (0:0).