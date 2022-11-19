Тарханов: не думаю, что Дзюба закончил. Он может помочь абсолютно любой команде

Бывший главный тренер «Урала» и «Химок» Александр Тарханов прокомментировал будущее российского нападающего Артёма Дзюбы.



«Всё зависит только от Дзюбы: сможет найти команду или нет. Другой вопрос — кто его возьмёт. Ведь его приглашение может вызвать финансовые проблемы. Но я не думаю, что Дзюба уже закончил. Он может помочь абсолютно любой команде», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Ранее сообщалось, что услуги 34-летнего форварда были предложены «Краснодару», но руководство отказалось рассматривать его подписание. В нынешнем сезоне Дзюба выступал за клуб «Адана Демирспор», но в начале ноября покинул клуб, расторгнув контракт. Форвард принял участие в пяти матчах во всех турнирах и забил один гол. Суммарно Дзюба провёл на поле за турецкую команду 220 минут игрового времени.