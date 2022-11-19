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Гаджиев: на ЧМ-2022 буду поддерживать Бразилию. По ментальности они ближе к россиянам

Гаджиев: на ЧМ-2022 буду поддерживать Бразилию. По ментальности они ближе к россиянам
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Известный тренер Гаджи Гаджиев назвал команду, за которую будет болеть на предстоящем чемпионате мира в Катаре. Также специалист рассказал, какую команду считает фаворитом мундиаля.

«Я всегда болел за сборные команды Советского Союза и России. А поддерживал всегда команды, которые показывали наиболее прогрессивный футбол и выделялись на общем фоне. Всегда хотелось, чтобы побеждали продвинутые команды.

Я поддерживал и переживал за Бразилию. Они симпатичны по нескольким причинам. Во-первых, это поистине футбольная держава. Жаль, что в последнее время им не удаётся выигрывать. Во-вторых, сколько бы ни сталкивался с бразильцами, они всегда были за свою команду. В них всегда был командный дух и дух победителя. По своей ментальности они ближе всего к россиянам, если не считать сербов.

Буду поддерживать бразильцев. Если говорить о силе, то наиболее котируются французы», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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