Экс-защитник «Спартака-2» рассказал о товарищеском матче с Францией перед ЧМ-2018

Защитник «Родины» Артём Воропаев, ранее выступавший за «Спартак», рассказал, как играл товарищеский матч со сборной Франции перед ЧМ-2018.
«Правда ли, что, когда во время ЧМ-2018 Франция играла два товарищеских матча с молодёжкой «Спартака», я противостоял Фекиру, Жиру и Дембеле? Очень повезло сыграть с командой, которая выиграла ЧМ-2018. Понял, к каким скоростям нужно стремиться. Из двух игр мы первую проиграли 2:3, когда поехал весь молодёжный состав «Спартака». А во второй раз поехали трое или четверо из молодёжки, а остальные – из академии. И мы проиграли 0:11. А запомнился Дембеле – дриблингом и умением обращаться с мячом.
В юношеской Лиге чемпионов мы играли против «Севильи», «Ливерпуля», «Марибора». Что запомнилось? Больше всего запомнились два матча – с «Ливерпулем» 2:1 в Сокольниках и в Севилье (3:3), где нас приехали поддержать многие болельщики. И мы сравняли счёт на последних минутах с 1:3. Было незабываемо», – цитирует Воропаева Metaratings.
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