Луис Энрике объяснил, почему футболисты сборной Испании катаются на самокатах

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, почему футболисты команды передвигаются в Катаре на самокатах.

«Мы используем самокаты в сборной Испании? Мы ездим на самокатах, потому что это просто, удобно и весело. На чемпионате мира их не хватило на всех, теперь, в Катаре, у нас есть самокаты на всех», — сказал Энрике во время стрим-трансляции.

52-летний Энрике тренировал сборную Испании с июля 2018 по март 2019 года. Летом того же года после продолжительной болезни умерла его дочь, поэтому к работе с национальной командой он вернулся лишь в ноябре.



Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Испании сыграет в одной группе с Германией, Коста-Рикой и Японией.

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