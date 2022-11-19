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«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Арсеналом» в женской Суперлиге

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Арсеналом» в женской Суперлиге
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Завершился матч английской женской Суперлиги, в котором «Арсенал» принимал «Манчестер Юнайтед». Гостевая команда одержала победу со счётом 3:2.

В концовке первого тайма Элла Тун воспользовалась ошибкой голкипера соперниц и вывела «Юнайтед» вперёд. «Арсенал» в начале второй половины встречи сумел сравнять счёт, а на 74-й минуте вышел вперёд благодаря голу Лауры Винройтер. На 85-й минуте Милли Тернер замкнула подачу в штрафную, сделав счёт равным – 2:2. Победу «Юнайтед» принёс точный удар Алессии Руссо на первой добавленной к основному времени матча минуте.

Таким образом, прервалась победная 14-матчевая серия «Арсенала» в женской Суперлиге.

Отметим, что на матч было продано 35 000 билетов.

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