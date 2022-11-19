«Он в хорошей форме. Дани будет значим для Тите». Зе Роберто — о 39-летнем Алвесе на ЧМ

Бывший бразильский полузащитник Зе Роберто встал на защиту соотечественника Дани Алвеса, который попал в заявку национальной команды на чемпионат мира в возрасте 39 лет. Сам Зе Роберто завершил карьеру в 43 года.
«Дани — футболист, который заботится о себе, он в хорошей физической форме. Это очень поможет, потому что состав новый, есть новые игроки, и время от времени он будет иметь значение для Тите. Я в этом уверен», — приводит слова Зе Роберто Globo.
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Ранее сообщалось, что Дани Алвес, являющийся хорошим товарищем для Неймара, был вызван в сборную Бразилии, чтобы следить за младшим товарищем.
Сборная Бразилии сыграет в одной группе на чемпионате мира с Швейцарией, Камеруном и Сербией.
Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча. Видеоролик:
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