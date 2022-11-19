Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анатолий Бышовец назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре

Анатолий Бышовец назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре
Комментарии

Известный тренер Анатолий Бышовец назвал своих фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Круг фаворитов не изменился ещё с моих времён — он всегда ограничивался двумя-тремя командами. Сейчас — чуть больше. Если говорить о европейских командах — Германия и Франция. Из Южной Америки — это Бразилия и Аргентина.

Жаль, что многие звёздные игроки не смогут участвовать по разным причинам: например, Мане и Холанд. Думаю, они были бы украшением турнира. Но чемпионат мира всё равно будет интересным, ведь там собраны лучшие команды, игроки и тренеры», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Всё самое важное о стартующем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Что происходит с Месси перед ЧМ-2022? Он пропустил уже две тренировки! Что происходит с Месси перед ЧМ-2022? Он пропустил уже две тренировки!

7 фаворитов ЧМ-2022:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022