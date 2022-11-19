Анатолий Бышовец назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре

Известный тренер Анатолий Бышовец назвал своих фаворитов предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.



«Круг фаворитов не изменился ещё с моих времён — он всегда ограничивался двумя-тремя командами. Сейчас — чуть больше. Если говорить о европейских командах — Германия и Франция. Из Южной Америки — это Бразилия и Аргентина.



Жаль, что многие звёздные игроки не смогут участвовать по разным причинам: например, Мане и Холанд. Думаю, они были бы украшением турнира. Но чемпионат мира всё равно будет интересным, ведь там собраны лучшие команды, игроки и тренеры», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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7 фаворитов ЧМ-2022: