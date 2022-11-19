ЦСКА отреагировал на снимок Месси и Роналду фотографией Набабкина и Зайнутдинова

Московский ЦСКА с юмором отреагировал на совместную фотографию португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в рамках рекламной кампании бренда Louis Vuitton. Это был первый случай, когда футболисты приняли совместное участие в рекламе.



Армейский клуб продемонстрировал фотографию своих футболистов Кирилла Набабкина и Бактиёра Зайнутдинова в поезде. На фотографии армейцы играют в нарды, тогда как Месси и Роналду на совместном снимке — в шахматы. Отметим, что цветовая палитра снимков действительно похожа.

«Неповторимый оригинал», — гласит подпись к фотографии в телеграм-канале ЦСКА.

Месси и Роналду примут участие в предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре. Сборная Португалии с Роналду сыграет в группе Н вместе с командами Ганы (24 ноября), Уругвая (28 ноября) и Южной Кореи (2 декабря). Аргентинцы с Месси находятся в группе С вместе со сборными Саудовской Аравии (22 ноября), Мексики (26 ноября) и Польши (30 ноября).