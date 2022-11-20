«Интернет очень опасен». Главный тренер Катара — о слухах про подкуп игроков Эквадора

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес прокомментировал слухи, согласно которым катарцы подкупили нескольких игроков сборной Эквадора, чтобы те проиграли в матче открытия чемпионата мира.
«Интернет – отличный инструмент, но я думаю, что он также очень опасен. Существует много ложной информации. Мы много лет готовились и тренировались. Мы едины, сильны и сплочены, никто не сможет дестабилизировать нас этой критикой, это нас никак не затронет.
Наша команда взволнована, мотивирована и счастлива, что сыграет на своём первом чемпионате мира. Мы сосредоточены на том, как подготовиться к игре, контролировать свои эмоции, и мы не принимаем во внимание другие вещи. Лучшее, что может случиться с командой или футболистом – игнорирование слухов и шума вокруг», — приводит слова Санчеса ESPN.
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Экскурсия по стадионам грядущего мундиаля в Катаре:
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