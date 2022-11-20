Почеттино заявил, что для борьбы за «Золотой мяч» Мбаппе должен покинуть зону комфорта

Бывший тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что форварду парижан Килиану Мбаппе необходимо задуматься о смене клуба, чтобы получить «Золотой мяч».
«Килиан на пути к совершенству, мы будем видеть лучшую версию Мбаппе с ещё более впечатляющими показателями. Эволюция часто происходит путём выхода из зоны комфорта. Продление контракта с Мбаппе – хорошая новость для «ПСЖ» и болельщиков. Но в будущем форварду придётся учитывать, что выход из зоны комфорта поможет ему в борьбе за «Золотой мяч», — приводит слова Почеттино El Pais.
В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 20 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и стал автором пяти результативных передач.
Форвард выступит со сборной Франции на мундиале в Катаре. На групповой стадии турнира французы встретятся с командами Австралии, Дании и Туниса.
Почеттино забил невероятный гол в футгольфе:
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