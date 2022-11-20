NBC Sports: Бразилия — сильнейшая сборная ЧМ-2022, Аргентина и Франция — в топ-3
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Издание NBC Sports представило собственный рейтинг сборных, которые примут участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Лидером списка стала команда Бразилии, в тройку сильнейших также вошли Аргентина и Франция.
Топ-10 сборных:
1. Бразилия;
2. Аргентина;
3. Франция;
4. Бельгия;
5. Англия;
6. Нидерланды;
7. Португалия;
8. Германия;
9. Испания;
10. Дания.
Напомним, чемпионат мира начнётся сегодня, 20 ноября. В стартовом матче сыграют сборные Катара и Эквадора. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток — в 19:00 по московскому времени.
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Журналист оттолкнул болельщика во время прямого эфира:
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