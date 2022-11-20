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NBC Sports: Бразилия — сильнейшая сборная ЧМ-2022, Аргентина и Франция — в топ-3

NBC Sports: Бразилия — сильнейшая сборная ЧМ-2022, Аргентина и Франция — в топ-3
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Издание NBC Sports представило собственный рейтинг сборных, которые примут участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Лидером списка стала команда Бразилии, в тройку сильнейших также вошли Аргентина и Франция.

Топ-10 сборных:

1. Бразилия;

2. Аргентина;

3. Франция;

4. Бельгия;

5. Англия;

6. Нидерланды;

7. Португалия;

8. Германия;

9. Испания;

10. Дания.

Напомним, чемпионат мира начнётся сегодня, 20 ноября. В стартовом матче сыграют сборные Катара и Эквадора. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток — в 19:00 по московскому времени.

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Журналист оттолкнул болельщика во время прямого эфира:

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