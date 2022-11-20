NBC Sports: Бразилия — сильнейшая сборная ЧМ-2022, Аргентина и Франция — в топ-3

Издание NBC Sports представило собственный рейтинг сборных, которые примут участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.



Лидером списка стала команда Бразилии, в тройку сильнейших также вошли Аргентина и Франция.



Топ-10 сборных:



1. Бразилия;



2. Аргентина;



3. Франция;



4. Бельгия;



5. Англия;



6. Нидерланды;



7. Португалия;



8. Германия;



9. Испания;



10. Дания.



Напомним, чемпионат мира начнётся сегодня, 20 ноября. В стартовом матче сыграют сборные Катара и Эквадора. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток — в 19:00 по московскому времени.



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